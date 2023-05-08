تشكيل مجموعة وزارية عربية لتسوية الأزمة في السودان

قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، تشكيل مجموعة اتصال عربية وزارية تضم كل من السعودية ومصر والأمين العام للجامعة العربية.

جاء ذلك في قرار أصدره بعنوان "تطورات الوضع في جمهورية السودان" وذلك في ختام دورته غير العادية التي عقدت برئاسة مصر، وفقاً لبيان نشرته وكالة أنباء السعودية "واس".

ووفق البيان، تتولى المجموعة التواصل مع الأطراف السودانية والدول المؤثرة إقليمياً ودولياً والمنظمات والتجمعات الدولية ذات الصلة، لتسوية الأزمة في السودان.

وتسعى اللجنة لبذل الجهود من أجل الوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، والعمل على معالجة أسباب الأزمة بما يلبي طموحات الشعب السوداني وتطلعه إلى الاستقرار والأمن.