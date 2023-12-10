جدل عالمي يشعله استخدام إسرائيل لنظام "حبسورا" في حرب غزة

وأشار إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي في الحرب يمتد على مستويات مختلفة، بدءًا من أنظمة الدعم الاستخباراتي وحتى تطوير أسلحة فتاكة مستقلة قادرة على اختيار الأهداف والاشتباك معها دون تدخل بشري.

وبين أن نشر أنظمة الاستهداف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل "حبسورا" في العمليات العسكرية أدى إلى إشعال المناقشات حول الآثار المجتمعية والسياسية والأخلاقية لاستخدام مثل هذه التقنيات في النزاعات المسلحة، إذ إن دمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الحرب يغير طبيعة النزاع، ويجلب تداعيات قد تمتد إلى ما هو أبعد من ساحة المعركة.

مضاعفات للقوة

وأضاف التقرير أن المؤسسات العسكرية تنظر إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه على أنها "مضاعفات للقوة"، تهدف إلى زيادة كفاءة القوات مع تقليل المخاطر التي تهدد حياة الجنود.

ويعد دمج الذكاء الاصطناعي بزيادة السرعة والدقة في الحرب، مما يؤدي إلى سيناريو يصبح فيه الوجود البشري أقل وضوحًا على الخطوط الأمامية، ويحل محله جمع المعلومات الاستخبارية عن بعد والاستهداف المباشر.