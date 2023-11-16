هل يستخدم الجيش الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي لمسح النازحين في غزة؟

أثار وجود ممرات أمنية أقامها الجيش الإسرائيلي على شارع صلاح الدين، ويسلكه النازحون من شمال القطاع إلى جنوبه، تساؤلات عمّا إذا كانت إسرائيل تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمسح النازحين، ولا سيما في ظل عدم وجود جنود على مقربة من الممرات من مسافات قريبة.

وأظهر مقطع فيديو نشره جنود إسرائيليون، الممرات، التي تحتوي على كاميرات، يستخدمها الجيش الإسرائيلي لغايات الفحص الأمني لكل من يسلك تلك الممرات، وذلك بحسب روايات شهود عيان من النازحين التقاهم مراسل "إرم نيوز" في القطاع.

وأكد شهود العيان أن الجيش الإسرائيلي كان يطلب منهم الدخول عبر الممرات في طوابير، مع ضرورة إزالة أي شيء يمكن أن يعيق التحقق من هوياتهم، مثل القبعات أو كمامات الوجه.

وقال أكثر من شاهد عيان إن الجيش الإسرائيلي اعتقل عدداً من الأشخاص خلال مرورهم عبر الممرات، وأفرج عن عدد منهم لاحقاً وأبقى على آخرين، وهو ما أكدته بيانات للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وتقارير أممية.