إسرائيل تلجأ إلى سلاح "الذكاء الاصطناعي" في حربها على غزة

قالت تقارير فرنسية، إن الجيش الإسرائيلي "يكثف" من استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حربه على غزة، في مسعى لتحقيق "مزيد من الدقة" في التفجيرات.

وذكرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية في تقرير، أنه بعد "حرب الذكاء الاصطناعي الأولى التي خاضها الجيش الإسرائيلي في عام 2021 على قطاع غزة، يكثف الجيش اليوم استخدام هذه التكنولوجيا ما يسمح له بزيادة عدد الضربات، من خلال تقييم مدى الأضرار الجانبية".

وأضافت أن "هذه المرة الأولى التي يلعب فيها الذكاء الاصطناعي مثل هذا الدور المهم في مثل هذه الحرب القاتلة، حيث أدى القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، منذ هجوم حماس "في 7 تشرين الأول/أكتوبر، إلى مقتل ما يقرب من 16 ألف فلسطيني، وفقا لتقديرات وزارة الصحة الفلسطينية".

بدورها، تقول صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن "الأهداف الحربية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تؤكدها السلطات كل يوم وهي القضاء على حماس وإعادة الرهائن إلى إسرائيل، وهو ما كرره وزير الدفاع يوآف غالانت مرة أخرى الإثنين الماضي".

وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يدعي استخدام هذه التكنولوجيا، إلا أن الجدل يتزايد في مواجهة توسيع هجومه ليشمل كامل الأراضي الفلسطينية.