قرقاش: الإمارات تدعم جهود السعودية لتطبيق اتفاق الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدعم جهود المملكة العربية السعودية الرامية لتنفيذ ”اتفاق الرياض“.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ”اتفاق الرياض“ في الـ5 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي؛ بهدف تهدئة التوترات، ونزع فتيل أزمة اندلعت بين الطرفين في عدن ومحافظات جنوبية أخرى.

وقال قرقاش: ”تدعم الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها المتواصلة لتطبيق اتفاق الرياض، وتجاوز التحديات التي تواجه تنفيذه وبما يحقق مصلحة اليمنيين“.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”ندعو الأطراف اليمنية إلى التعاون الإيجابي مع هذه الجهود، وتهيئة الظروف لتنفيذ الاتفاق بنجاح“.