أنور قرقاش: الإمارات تشعر بقلق إزاء ”المذبحة“ في السودان وتؤيد التحقيق

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إن بلاده تشعر بقلق إزاء ”المذبحة“ في السودان، وتؤيد الدعوات لإجراء تحقيق.

وقال قرقاش، خلال مؤتمر جلوبسيك الأمني:“نشعر بقلق إزاء المذبحة التي شهدناها، وندعم الدعوات لإجراء تحقيق مناسب“، وفق رويترز.

وأضاف:“نعتقد أن السودان لديه قضايا معقدة، ونقر بأنه بعد حكم البشير الذي استمر 30 عامًا لن تكون لديكم معارضة موحدة، والحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا“.

وتقول المعارضة إن 113 شخصًا قُتلوا خلال اجتياح مخيم اعتصام، يوم الاثنين، وفي حملة أوسع أعقبت ذلك، وتقول الحكومة إن عدد القتلى 61، بينهم 3 من قوات الأمن.