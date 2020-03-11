الانتقالي الجنوبي يعلق على منع قياداته من العودة إلى عدن (فيديو)

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بيانًا، اليوم الأربعاء، علق فيه على منع قياداته في وقت سابق من العودة إلى عدن، عبر مطار الملكة علياء في الأردن.

وطالب البيان الذي تلاه المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم، من قيادة التحالف ”توضيحات حول ما حدث، وتحت أي مبرر يتم المنع من العودة إلى أرض الوطن، وإدراك ما سيترتب على ذلك المنع من انعكاسات داخلية على جميع الأصعدة بما في ذلك جهود إحلال السلام“، بحسب تعبير البيان.

وأكد البيان أن“رئاسة المجلس الانتقالي ولجانه التزمت في اتخاذ منهج التعاون البناء تجاه تنفيذ اتفاق الرياض بالرغم من تقاعس الطرف الآخر عن تنفيذ التزاماته متجاوزًا كافة الفترات الزمنية المحددة للمحاور“.

وذكر البيان أن سلطات مطار الملكة علياء أبلغت قيادات المجلس الانتقالي أن“قيادة التحالف العربي رفضت منح الطائرة التي ستقلهم إلى عدن تصريحًا، وأبلغتهم أن هناك تعميمًا من قبل التحالف، يتضمن قائمة بأسماء قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي ومدير أمن العاصمة عدن لمنعهم من السفر إلى عدن“.

يذكر أن الوفد الذي مُنع من العودة إلى عدن يضم عضوي المجلس ناصر الخبجي، وعبدالرحمن شيخ، واللواء شلال شائع، والإعلاميين أنيس الشرفي، ومختار اليافعي.