تركيا تسلم الكويت المسؤول الحكومي فيصل المزين

تسلمت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، من سلطات الإنتربول الدولي في تركيا، مسؤولا حكوميا سابقا متهما في قضية اعتداء على المال العام، سبق وأن غادر البلاد قبل محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ“رشوة سيارات الإسعاف“.

وكشفت صحيفة ”الراي“ الكويتية، أن المتهم يدعى فيصل المزين، وهو قيادي سابق في الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وقد تم تسليمه إلى السلطات الكويتية بعد تعميم اسمه والتنسيق الأمني بين الكويت وتركيا.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت، قبل شهر، حكمها بحق المزين، الذي كان خارج البلاد، حيث قضت بسجنه 10 أعوام وعزله من الوظيفة وإلزامه برد مبلغ 290 ألف دينار.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما ضد متهمين آخرين في القضية، حيث قضت بسجن المتهم الثاني وهو صاحب شركة سيارات، 4 سنوات مع كفالة 4 آلاف دينار لوقف النفاذ، وبراءة المتهم الثالث وهو موظف في الشركة.

وتتعلق القضية بمناقصة لتوريد سيارات إسعاف لوزارة الصحة، حيث شابت هذه المناقصة شبهات عن تجاوزات مالية، أحيلت على إثرها القضية، مطلع العام الماضي، إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد اتهام قيادي في الجهاز المركزي ورجل أعمال ومدير مبيعات في شركة سيارات، بتلقي الرشوة وتعمد الإضرار بالمال العام.

وتضمنت لائحة الاتهام، التي نقلتها تقارير محلية، في وقت سابق، ”توجيه تهمة للقيادي السابق بتلقيه رشوة من شركة السيارات، وهي ثلاث سيارات بقيمة 148 ألف دينار، منحها لزوجته، بالتوافق مع المتهمين الآخرين، مقابل الإخلال بعمل من أعمال وظيفته“.

وتعود وقائع القضية إلى مطلع عام 2018، عندما أحال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، آنذاك، أنس الصالح، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، تقريرا أعدته لجنة تحقيق قضائية حول تفاصيل الموضوع.