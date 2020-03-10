ناشيونال انترست: تركيا قد تعاني جراء التكتم على فيروس كورونا

قالت مجلة ”ناشيونال انترست“ الأمريكية، الثلاثاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يزال يتكتم على انتشار فيروس كورونا في بلاده لأسباب شخصية، أهمها أنه يضع نفسه وأسرته قبل مصلحة تركيا، وأن الإفصاح عن تفشي الوباء سيفاقم الوضع الاقتصادي.

ورأت المجلة بأن على الأتراك أن يقلقوا إزاء تفشي كورونا في بلادهم رغم نفي المسؤولين وجود إصابات، لافتة إلى استمرار التبادل التجاري بين تركيا وإيران إضافة إلى التقارير التي تحدثت عن إصابات عديدة في كردستان العراقية المحاذية للحدود التركية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من قرار أنقرة وقف الرحلات الجوية للصين منذ بداية الأزمة، إلا أن الخطوط الجوية التركية لا تزال تتباهى بأنها من أكبر الناقلين الجويين في العالم وأن شبكتها تضم عشرات الوجهات إلى أفريقيا وآسيا، وتخدم عددا كبيرا من رجال الأعمال ليس في تركيا فحسب بل في الصين وروسيا.

وسخرت المجلة من تأكيد المسؤولين الأتراك عدم وجود إصابات كورونا في تركيا مشبهة تلك التأكيدات بأنها مثل ادعاءات أردوغان أن ”جميع الصحافيين الذين زج بهم في السجون التركية هم إرهابيون، وتماثل أيضا تأكيدات الرئيس الإيراني السابق أحمد نجاد بأنه لا وجود للمثلية في إيران“.

ولفتت المجلة في تقريرها إلى أن مدينة إسطنبول تعاني الفوضى نتيجة الزيادة السريعة في سكانها إلى أكثر من 15 مليون نسمة، وانتشار الفساد والأحياء العشوائية التي يمكن أن تشكٌل أرضية خصبة لتفشي كورونا.

وأشارت المجلة:“المشكلة أن أردوغان لا يهتم بجهود احتواء الأمراض المعدية في السجون التركية المزدحمة بالسجناء السياسيين، فيما تشير بيانات تركية إلى أن نحو 88% من سكان تركيا يعيشون في المدن التي يمكن أن يكون غزاها فيروس كورونا.“

وأضافت:“الواقع أن أردوغان وضع نفسه وأسرته وثروته دائما قبل شعبه، ولذلك فإنه باعترافه بوجود إصابات كورونا يعني عودة الاقتصاد التركي للركود وتدهور الليرة من جديد، لكن الحقيقة أن فيروس كورونا سيضرب تركيا بالنهاية وعندما يحدث ذلك فإن ادعاءات أردوغان بعدم وجود إصابات سيكون لها تأثيرات سلبية كبيرة، ولن يلوم الأتراك سوى أردوغان، تماما مثلما يلومونه على معاناتهم بسبب فشله في إدلب وتنازله لروسيا وتراجع حكم القانون بشكل كبير“.