كورونا.. الإصابات تتراجع في الصين وكوريا الجنوبية تسجل 69 إصابة جديدة

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية تسجيل كوريا الجنوبية 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7382 حالة.

وتأتي الأعداد الجديدة بعد يوم واحد من إبداء بعض المسؤولين أملا مشوبا بالحذر في أن يكون تفشي الفيروس قد تباطأ بعد تراجع وتيرة الزيادة إلى أدنى مستوياتها منذ عشرة أيام يوم الأحد.

وفي الصين، قال مسؤولون اليوم الاثنين إن بر الصين الرئيسي لم يعلن عن أي حالات إصابة جديدة منقولة محليا بفيروس كورونا خارج إقليم هوبي يوم الأحد وذلك لليوم الثاني على التوالي في الوقت الذي تم فيه إعلان 36 حالة إصابة جديدة بالفيروس في مدينة ووهان.

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين إن الصين اكتشفت 40 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد بتراجع عن 44 حالة يوم السبت وهو أدنى عدد منذ أن بدأت السلطات الصحية نشر البيانات المتعلقة بالفيروس على مستوى الصين في 20 يناير كانون الثاني.

ومن بين الحالات الجديدة التي سجلت يوم الأحد كانت هناك 36 حالة إصابة جديدة في ووهان عاصمة إقليم هوبي في حين كانت الحالات الأربع الأخرى في إقليم قانسو قادمة من إيران.

وبهذا يرتفع مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 80735 حالة.