سائقو شاحنات عالقون بين العراق والكويت منذ 20 يوما بسبب كورونا

أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، بأن العشرات من شاحنات البضائع عالقة في منفذ ”سفوان“ الحدودي بمحافظة البصرة جنوبي البلاد، منذ أكثر من 20 يوما بسبب كورونا.

وقال المصدر الذي يعمل في قوات حماية المنفذ إن ”عشرات من سائقي الشاحنات عالقون بين العراق والكويت منذ 22 شباط/ فبراير الماضي، عند مدخل سفوان“.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه ”لا يسمح للسائقين، وبينهم من جنسيات عربية، بدخول العراق، كما لا يسمح لهم بالعودة إلى الكويت“.

وفي 22 شباط/ فبراير، قررت السلطات العراقية والكويتية إغلاق المنفذ البري الوحيد بينهما، منعا لانتشار فيروس كورونا.

ومنذ ظهور أول حالة في 24 شباط/ فبراير، بلغ عدد مصابي كورونا 72 حالة في عموم العراق حتى صباح الثلاثاء، توفي منهم 7، فيما تماثل للشفاء 7 آخرون، وفق أرقام رسمية.

واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 آذار/ مارس الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما.

كما حظر العراق دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة حتى إشعار آخر، ومنع مواطنيه من السفر إليها وهي: الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.