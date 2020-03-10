إصابة سائح فرنسي بفيروس كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية -اليوم الثلاثاء- عن إصابة مؤكدة لسائح فرنسي بفيروس كورونا، ليصل عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى ثلاث.

وقالت الوزارة في بيان، إن السائح الفرنسي، وصل إلى مراكش يوم السبت الماضي، وظهرت عليه أعراض تنفسية يوم الأحد الموالي، راجع على إثرها المستشفى، حيث اشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد الإصابة.

وأوضحت الوزارة أن ”المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة مراكش، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، كما أن حالته الصحية لا تدعو إلى القلق“.

وفي أحدث إجراء لمكافحة انتشار الفيروس أعلن المغرب أمس الاثنين تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا، وذلك إلى حين إشعار جديد.