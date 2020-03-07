زيدان يتحدث عن.. تقارير مفاوضات يوفنتوس ومنتخب فرنسا.. وأزمة مساعد مدرب برشلونة

حرص الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الرد على التقارير التي تربطه بشكل كبير بدخوله في مفاوضات مع يوفنتوس ومنتخب فرنسا لتولي قيادة أحدهما الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير الإخبارية خلال الأيام الأخيرة أن مستقبل زيدان أصبح غامضا داخل ريال مدريد، في ظل رغبة يوفنتوس وفرنسا في الظفر بخدماته إذا لم يكمل مهامه في ”سانتياغو برنابيو“.

وقال زيدان خلال تصريحات بمؤتمره الصحفي قبل مواجهة ريال بيتيس: ”لا أعرف إذا ما كنت سأستمر مع الفريق بالموسم المقبل أم لا“.

وأضاف: ”الشيء الأهم بالنسبة لي هو التحضير والتركيز لكل مباراة بعد الأخرى“.

وتابع: ”أشعر أنني مدعوم من النادي، أنا اليوم مدرب لريال مدريد ولكن هذا يمكن أن يتغير غدا“.

وعن اهتمام يوفنتوس ومنتخب فرنسا: ”لم يتصلا بي مطلقا، أنا هنا في ريال مدريد وأستمتع بتواجدي في سانتياغو برنابيو، الشائعات كثيرة وهما لا يعرفان عنها شيئا“.

ويستعد الميرنغي، غدا الأحد، لمواجهة ريال بيتيس، في إطار منافسات الجولة الـ 27 من عمر الدوري الإسباني.

وعن المباراة، أشار: ”ستكون مباراة معقدة في ملعب صعب، لقد مرّوا ببعض النتائج السلبية مؤخرا، لكنهم فريقٌ جيد، فهو لقاء بدني بالإضافة إلى الجانب الفني الذي يجب أن نكون جاهزين له“

وبشأن حالة الإحباط لدى مهاجمه ماريانو دياز، أشار زيدان: ”مثل الجميع، عليه أن يكون جاهزا لحين وصول لحظته، عندما تملك قائمة لاعبين مثل هذه، مليئة باللاعبين الرائعين، من الصعب ترك أي منهم خارج القائمة“.

وعن إصابة البلجيكي إيدن هازارد: ”تحدثت معه بعد إصابته وبعد العملية، لقد كان متأثرا جدا، والآن بعد نجاح العملية أصبحت حالته أفضل، أتمنى أن يعود لنا بأسرع وقت ممكن“.

وبسؤاله عن موقفه من أزمة إيدر سارابيا، مساعد مدرب برشلونة، خلال الكلاسيكو: ”كل شخصٍ يودّ القيام بعمله على أتم وجه، ولكلٍ طريقته، في وقت المباريات، لا يمكنك السيطرة على أعصابك“.

وأوضح: ”لن أُدليَ برأيي حول ما إذا كان تفاعله صحيحا أم خاطئا، لكل شخص حرية التعبير بأسلوبه“.

واختتم كلمته في المؤتمر الصحفي عن تفشي ”فيروس كورونا“، قائلا: ”ليس هذا مجال اختصاصي وهناك العديد من الأشخاص المختصين حول العالم لكي يُخبرونا بما يتعين علينا فعله، نثق بأولئك الأشخاص وسنقوم بما يطلبوه منا“.