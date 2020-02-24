الكويت .. سجن حامد العلي 3 سنوات في قضية الإساءة للإمارات

قضت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الإثنين، بسجن الشيخ حامد العلي 3 سنوات في قضية الإساءة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت صفحة أمن ومحاكم، المختصة بنشر أخبار المحاكم في الكويت، تغريدة جاء فيها أن “ محكمة الاستئناف تقضي بسجن الشيخ حامد العلي 3 سنوات في قضية الإساءة للإمارات“.

محكمة الاستئناف تقضي بسجن الشيخ حامد العلي 3 سنوات في قضية الاساءة للامارات — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) February 24, 2020

وقبل سنوات، أدرج العلي ضمن قوائم الإرهاب المحظورة في عدد من دول الخليج، وسط اتهامات له بتلقي الدعم المالي من دولة قطر.

ومعروف عن هذا الداعية، تأييده للفكر المتشدد، وإعجابه بأبي مصعب الزرقاوي.

ويعد العلي، الأمين العام السابق للحركة السلفية في الكويت، وقد سجن وأوقف فيها مرات متعددة وبتهم كثيرة، كان منها تأييده للزرقاوي، واتهامات بصلته بأحد منفذي تفجيرات الكويت.