 الكويت .. سجن حامد العلي 3 سنوات في قضية الإساءة للإمارات – إرم نيوز‬‎

الكويت .. سجن حامد العلي 3 سنوات في قضية الإساءة للإمارات

الكويت .. سجن حامد العلي 3 سنوات في قضية الإساءة للإمارات

المصدر: فريق التحرير

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الحكومة الكويتية
الخليج العربي
السجن
الشرطة الكويتية
الكويت
تاغ
مجلس الأمة الكويتي
محاكم
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث