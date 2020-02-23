”جمعية جماعة الإخوان المسلمين“ في الأردن ترحب بزيارة أمير قطر

رحبت ”جمعية جماعة الإخوان المسلمين“ في الأردن، بزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المملكة.

ووصل أمير قطر إلى عمان في وقت سابق من، اليوم الأحد، حيث كان في استقباله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وقالت الجماعة في بيان نشرته عبر صفحتها على ”فيسبوك“، مساء اليوم الأحد، إن الزيارة ”تؤكد وتتوج عمق الأخوة التي تربط بين الشعبين الأردني والقطري بقيادة الملك عبدالله وأخيه الشيخ تميم“.

وأكدت الجماعة ”تطلعها إلى مزيد من التواصل والتعاون المثمر البناء بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات“.

وتضم جمعية الإخوان المسلمين أعضاء انشقوا عن الجماعة الأم إبان فترة الربيع العربي.

واعتبرت الجماعة الأم ذلك ”انقلابًا على شرعيتها“ على حد زعمها، لا سيما بعدما منحت الحكومة الأردنية، الجمعية الجديدة ترخيصًا في مارس/ آذار 2015.

وأصدرت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، العام الماضي، حكمًا يقضي بعدم اعتبار“جمعية جماعة الإخوان المسلمين“، خلفًا قانونيًا لجماعة الإخوان المسلمين.

وأجرى الملك عبدالله الثاني والشيخ تميم، في قصر الحسينية، مساء اليوم الأحد، مباحثات تناولت ”العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل توسيع آفاق التعاون بينهما، فضلًا عن التطورات في المنطقة“، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).