أمير قطر يصل إلى الأردن في زيارة رسمية

وصل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني إلى الأردن في زيارة رسمية تستمر يومين.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“ فإن الملك عبدالله الثاني، استقبل أمير قطر تميما بن حمد آل ثاني الذي وصل إلى عمان يوم الأحد، في زيارة رسمية للمملكة.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن ملك الأردن سيجري مع تميم بن حمد، مباحثات تتناول العلاقات بين البلدين، والتطورات في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي، أن الملك عبد الله سيجري مباحثات مع أمير قطر حول ”سبل تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين وآليات تفعيل التعاون بينهما في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها، إضافة إلى التطورات في المنطقة“.

وهي تعد الزيارة الثالثة لأمير قطر إلى الأردن منذ توليه مقاليد الحكم في بلاده منتصف عام 2013، حيث كانت الأولى في 30 آذار/مارس عام 2014، في حين تعود الثانية الى 29 آذار/مارس 2017 حين ترأس وفد بلاده إلى القمة العربية الـ28 التي عقدت في البحر الميت.