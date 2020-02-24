الكويتية أماني التميمي توضح سبب طلبها مليوني دينار مقابل ”شم أباطها“ (فيديو)

كشفت ”البلوغر“ والفنانة الكويتية أماني التميمي، حقيقة الفيديو المثير للجدل والذي انتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا وتقول فيه: ”اللي حابب يشم ريحة أباطي يدفعلي مليونين“، موضحة أن الفيديو كان عبارة عن ”غشمرة“ مع رفيقتها في ”سناب شات“.

وأوضحت أماني التميمي في لقاء متلفز لها عبر قناة atv الكويت من خلال برنامج ”ع السيف“، أنها لم تتوقع أن ينتشر الفيديو بهذه السرعة ويثير كل هذه الضجة، مبينة أنه لم يكن في حسابها الخاص، رغم اعترافها بأن هذا الفيديو يعد خرقا للعادات المجتمعية بالكويت.

وأوضحت أماني التميمي، الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تعمل مسوقة لإعلانات المنتجات حول البشرة والتجميل وأدوية طبية منوهة إلى أنها كانت تتمنى أن تكون طبيبة تجميل ولكن لم تشأ الظروف.

وأكدت أن لديها خطوطا حمراء تصل عند حد العادات والتقاليد التي يحرص عليها المجتمع الكويتي، إضافة إلى أنها تظهر دائما بحشمتها ولا تقبل التعري ولا غيره.

وأشارت إلى أنها عندما كانت عارضة ”موديلز“ كانت أزياؤها محتشمة، نافيًة ما يقال بأنها تنمرت على خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم قائلة إنها لا تعرفها ولم يجر بينهما أي حديث على الإطلاق.

وأكدت أن متابعيها غالبيتهم فتيات ولا تقوم بشراء ”لايكات“ على السوشيال ميديا، معلقة على الحياة الخاصة بين سارة الكندري وزوجها قائلة إن ”ما يفعلانه حرية شخصية رغم اختراقهما بهذا الظهور العادات والتقاليد“.

وشددت على أنها من المستحيل أن تظهر في مثل هذا الفيديو بعد زواجها منوهة إلى أن ”هذا ليس تناقضا ولكن سارة وحمداني، من حقهما نشر ما يريدانه في النهاية الأمر خاص بهما“.

وواصلت قائلة إنها لا تتدخل في قضية غسل الأموال المثارة، مبينة أنه لو كان لدى الحكومة شيء عليها فلن تتوانى في سؤالها، ولو كان هناك شيء لكان تم إدراج اسمها نافية أن يكون لديها يخوت أو ممتلكات فارهة.