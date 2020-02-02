بعد تكبدها خسائر مليونية.. إحالة مسؤولين بشركة ”نفط الكويت“ للتحقيق بتهمة الفساد

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة) عددا من المسؤولين في شركة نفط الكويت وآخرين الى النيابة العامة للتحقيق في شبهة ارتكابهم جرائم فساد مالي تسبب بخسائر مليونية كبيرة لشركة النفط.

وقالت الهيئة العامة في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني، ”تم إحالة المسؤولين في شركة نفط الكويت إلى النيابة على خلفية بلاغ تقدمت به الشركة تضمن نتائج لجنة تحقيق لدراسة وفحص الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017/2018 بشأن عقود ومشروعات خطوط تدفق أنابيب النفط الخام في مناطق شمال الكويت“.

وأشار البيان، إلى ”احتواء تقرير اللجنة على توافر شبهات جرائم فساد حمَلت شركة نفط الكويت خسائر مالية ناتجة عن إهمال وتقاعس المسؤولين عن إدارة المشاريع في منطقة شمال الكويت تجاوزت (4) ملايين دينار“.

بسبب خسائر تجاوزت أربعة ملايين دينار كويتي نزاهة تحيل مسئولين في شركة نفط الكويت وآخرين الى النيابةhttps://t.co/UWNswUgTfm#نزاهة_الكويت pic.twitter.com/4YwW5xjqpR — هيئة مكافحة الفساد (@NAZAHA_GOV_KW) February 2, 2020

وأوضحت (نزاهة) على لسان المتحدث الرسمي باسمها محمد عبد الرحمن، أنه ”بعد التحقيقات وسماع إفادات الشهود تبين وجود شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام والتربح ومساعدة الغير على التربح“.

يشار إلى أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت، التي صدر مرسوم تأسيسها في العام 2016، تسعى لوضع إستراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.