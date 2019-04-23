مسؤول في ”نفط الكويت“ متهم بقضية فساد بقيمة 4 ملايين دينار

أحالت شركة نفط الكويت، اليوم الثلاثاء، مدير أحد المشاريع إلى هيئة مكافحة الفساد، إثر ورود شبهات إضرار بالمال العام تصل إلى 4 ملايين دينار.

وأكد مصادر نفطية مطلعة أن ”إحالة المدير جاءت بناء على توصية لجنة التحقيق المستقلة المشكلة لفحص عدد من الأسئلة البرلمانية من قبل أحد النواب، ومراجعة الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2017/2018 حول تلك الوقائع، والتي أشارت إلى شبهات مساس بالمال وسوء استخدام لبنود أحد العقود الخاصة بتركيب أنابيب نفطية منها ما حمّل المال العام خسائر كبيرة“.

وبينت المصادر أن ”لجنة التحقيق المشكلة أصدرت تقريرًا مبدئيًا يشير إلى وجود شبهات مساس واعتداء على المال العام، ما دعا الإدارة التنفيذية إلى إحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر فيها والتحقق منها“، وفق ما ذكرت صحيفة ”الراي“ المحلية.

وأشارت المصادر إلى أن ”خطوات أخرى ستتبع هذا الإجراء“، مشددة على أن ”تحرك الإدارة التنفيذية في القطاع النفطي في اتجاه محاربة الفساد وتحويل الفاسدين للجهات المعنية يحتاج مساندة من الجهات كافة“.