أمير قطر يلتقي زعيم حماس في الدوحة‎

قالت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية التقى أمير قطر تميم بن حمد في الديوان الأميري بالدوحة.

جاء ذلك في إطار زيارة وفد الحركة، برئاسة هنية، التي بدأها أمس الأحد، للعاصمة القطرية الدوحة، حسب بيان صدر عن الحركة.

وذكرت حماس، في بيانها، أن ”قيادة الحركة قدّمت شرحًا حول آخر التطورات السياسية، وعلى رأسها قضية القدس، والاستيطان، واللاجئين، والمخاطر المحدقة بالقضية ومحاولات تصفيتها سياسيًا“.

وناقش وفد الحركة تطورات ”ملف الانتخابات الفلسطينية، ومتطلبات نجاحها، وصولًا إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإعادة بناء المؤسسة الفلسطينية الرسمية على قاعدة الشراكة وأسس الديمقراطية“.

وكانت حماس وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها انتخابات رئاسية في مدة أقصاها 3 أشهر.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية عام 2005، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية في 2006.