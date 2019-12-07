تشمل تركيا وقطر وماليزيا.. هنية يبدأ أول جولة خارجية منذ ترؤسه لحماس

يبدأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، المتواجد حاليًا في القاهرة، جولة خارجية تشمل عدة دول، بعد أن حصل على موافقة السلطات المصرية، وفق مصدر فلسطيني.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول التركية، إن هنية سيبدأ مساء اليوم السبت، جولة خارجية ستستغرق عدة شهور، بعد أن وافقت مصر على سفره.

وستكون هذه الجولة الخارجية الأولى لهنية، بعد انتخابه رئيسًا لحماس، في أيار/مايو 2017.

وأوضح المصدر، أن طاقم مكتب هنية، وصل بالفعل إلى مدينة إسطنبول التركية؛ لإجراء الترتيبات الخاصة باستقباله.

ويستخدم الفلسطينيون في قطاع غزة مطار القاهرة الدولي للسفر إلى دول العالم الخارجي.

وأوضح المصدر أن هنية يعتزم زيارة عدة دول، منها: تركيا وماليزيا وروسيا وقطر ولبنان وموريتانيا والكويت.

وسبق لهنية أن زار مصر خلال السنوات الماضية، والتقى بمسؤولين مصريين، لكنه لم يغادرها، وعاد للقطاع.

ووصل هنية، إلى القاهرة، الإثنين الماضي، عبر معبر رفح البري؛ لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين.

ومن المتوقع أن يجتمع هنية، برفقة رئيس حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم السبت، مع مدير جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، قبيل سفره.