البحرين تعرب عن أسفها لعدم جدية قطر بإنهاء أزمتها مع الدول الأربع

أعربت مملكة البحرين عن أسفها لعدم جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع دول المقاطعة بسبب طريقة تعاملها الواضحة مع قمة الرياض الأخيرة.

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، إن“تعامل قطر مع القمة الخليجية يعبّر عن سلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم بحل أزمتها“.

وأكد وزير الخارجية البحريني، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية البحرينية ”بنا“،“أن ما صرح به وزير خارجية دولة قطر بأن الحوار مع المملكة العربية السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع لإنهاء أزمة قطر، وأنها تبحث في نظرة مستقبلية، لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقًا“.

و جدد الوزير البحريني التأكيد على أن ”الدول الأربع ( السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) تتمسك تمامًا بموقفها، ومطالبها المشروعة القائمة على المبادئ الستة الصادرة عن اجتماع القاهرة في الخامس من شهر يوليو /تموز من العام 2017“.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش قد قال إن غياب أمير قطر عن القمة الخليجية، ”سوء تقدير“، مؤكدًا على أن أزمة قطر مستمرة.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“ رأى قرقاش أن“لكل أزمة خاتمة، وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة“، مضيفًا أن“الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع“.

واختتمت، اليوم الثلاثاء، القمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض، والتي غاب عنها أمير قطر، وترأس وفد الدوحة فيها رئيس مجلس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وأكد البيان الختامي الصادر عن القمة على“قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لتحقيق الاستقرار والأمن والسِّلم الاجتماعي بالنظر إلى التحديات المستجدة والمستقبلية، والتي تستوجب الارتقاء بآليات العمل المشترك وتطويرها وتفعيل دور الشباب والقطاع الخاص، وإعداد جيل متمكن ومؤهل لمتطلبات التحديات“.