كيف تناولت ”القمة الخليجية“ أزمة قطر؟ (فيديو)

لم يتضمن البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، الثلاثاء، أية إشارات مباشرة إلى أزمة قطر، رغم المؤشرات التي سبقتها بشأن انفراج محتمل للخلاف.

ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الدعوة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، للمشاركة في القمة، لكنه لم يحضر، رغم حديث سبق القمة عن مؤشرات إيجابية.

لكن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قال في مؤتمر صحفي عقب اختتام فعاليات القمة، إن جهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي يقود وساطة لحل الأزمة، ”مستمرة في هذا الإطار“.

فيديو| رد وزير الخارجية السعودي على سؤال .. ماذا بقي حتى تنتهي #الأزمة_الخليجية؟#القمة_الخليجية_ال40 pic.twitter.com/ZF1wVR3179 — بركه (@BrkaQ8) December 10, 2019

وردًا على سؤال بشأن ما تبقى حتى تنتهي الأزمة، رد الوزير بأن ”الدول الأربع مستمرة في دعم جهود أمير الكويت، وحريصة على نجاحها“، متابعًا: ”الأفضل أن يبقى هذا الموضوع بعيدًا عن الإعلام“.

في الإطار نفسه، قال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، في المؤتمر نفسه، إن ”لقاء قادة الخليج أثنى على جهود الكويت لرأب الصدع بين الدول الأعضاء، وشدد على أهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد“.

أمين مجلس التعاون يشيد بجهود رأب الصدع.. ووزير الخارجية السعودي: وحدة المنظومة الخليجية ثابتة#إرم_نيوز #القمة_الخليجية_40 #القمه_الخليجيه_بقيادة_السعودية pic.twitter.com/DyBr2eviGJ — إرم نيوز (@EremNews) December 10, 2019

أمير الكويت قال أيضًا في كلمته أثناء القمة: ”نشعر بارتیاح للخطوات الإیجابیة والبناءة التي تحققت في إطار جھودنا لطي صفحة الماضي“.

وتابع: ”لعل لقاءنا الیوم بأجواء إیجابیة، مؤشر على عزمنا لتحقیق الوحدة في مواقفنا والتمسك بوحدتنا“.

وأكد البيان الختامي للقمة: ”قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه؛ لتحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي بالنظر إلى التحديات المستجدة والمستقبلية، والتي تستوجب الارتقاء بآليات العمل المشترك وتطويرها“.

وقبيل انعقاد القمة، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن بداية علاج الأزمة في الخليج هو ”الالتزام بالعهود واستعادة المصداقية والتوقف عن دعم التطرف والتدخل“.