قرقاش يعلّق على غياب أمير قطر عن القمة الخليجية

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش أن غياب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن القمة الخليجية، ”سوء تقدير“ مؤكدًا على أن أزمة قطر مستمرة.

وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر رأى قرقاش أن ”لكل أزمة خاتمة، وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة“، مضيفًا أن ”الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع“.

ويأتي تعليق الوزير الإماراتي بعد قليل من اختتام القمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض، والتي غاب عنها أمير قطر، وترأس وفد الدوحة فيها رئيس مجلس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وأكد البيان الختامي الصادر عن القمة على ”قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه؛ لتحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي بالنظر إلى التحديات المستجدة والمستقبلية، والتي تستوجب الارتقاء بآليات العمل المشترك وتطويرها وتفعيل دور الشباب والقطاع الخاص، وإعداد جيل متمكن ومؤهل لمتطلبات التحديات“.

وعُقدت القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل ترقب لحل الأزمة مع قطر، وسط حديث عن مؤشرات على قرب انفراج الأزمة.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة، إن جهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي يقود وساطة لحل الأزمة، ”مستمرة في هذا الإطار“.

ردًا على سؤال بشأن ما تبقى حتى تنتهي الأزمة، رد الوزير بأن ”الدول الأربع مستمرة في دعم جهود أمير الكويت، وحريصة على نجاحها“، متابعًا: ”الأفضل أن يبقى هذا الموضوع بعيدًا عن الإعلام“.

في الإطار نفسه، قال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، في المؤتمر نفسه، إن ”لقاء قادة الخليج أثنى على جهود الكويت لرأب الصدع بين الدول الأعضاء، وشدد على أهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد“.