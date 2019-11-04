مجلس الوزراء الكويتي يعتمد مرسوم العفو عن النائب السابق فهد الخنة

اعتمد مجلس الوزراء الكويتي اليوم الإثنين، مشروع مرسوم بشأن العفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على النائب السابق فهد الخنة، المدان بقضية اقتحام مجلس الأمة، بعد أيام من عودته إلى البلاد قادمًا من تركيا، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه في هذه القضية.

وجاء اعتماد مجلس الوزراء لمرسوم العفو، تنفيذًا لأمر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقبول الاعتذار والالتماس المرفوع إليه، بحسب وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“.

وذكرت تقارير إعلامية كويتية أمس الأحد، أن أمير الكويت قد أصدر عفوًا عن النائب السابق الخنة، وقد تم إبلاغ الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية شفويًا بصدور العفو.

ووصل الخنة إلى الكويت في الـ22 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لتنفيذ الحكم الصادر بحقه، وهو السجن 3 أعوام و6 أشهر، بعد إعلانه قبل ذلك أنه سيعود إلى البلاد لتنفيذ الحكم وتقديم اعتذار، وطلب العفو من أمير البلاد.

وكانت محكمة التمييز قد أصدرت في شهر تموز/ يوليو 2018 أحكامها بحق 70 ناشطًا شاركوا في اقتحام مجلس الأمة، وتفاوتت الأحكام بحقهم بين السجن والبراءة والامتناع عن النطق بالحكم.