دول خليجية تطالب مواطنيها بعدم السفر إلى العراق

طالبت ثلاث دول خليجية مواطنيها بعدم السفر إلى العراق، لتنجب الأضرار التي قد تنتج عن المظاهرات الغاضبة التي تشهدها البلاد من أربعة أيام، وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.

وحثت وزارة الخارجية القطرية اليوم الجمعة المواطنين القطريين على عدم السفر إلى العراق، وناشدت الموجودين هناك بالفعل بضرورة توخي الحذر في ظل حالة التوتر الراهنة.

وقالت الوزارة في بيانها: ”إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية تدعو المواطنين القطريين إلى التريث وعدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، وإلى مغادرة المواطنين القطريين للعراق فورًا نظرًا للتطورات التي يشهدها، كما دعت المواطنين القطريين الزائرين للعراق لاتخاذ الحيطة والابتعاد عن أماكن التجمعات“.

وأمس الخميس دعت وزارة الخارجية الكويتية، مواطنيها للتريث وعدم السفر للعراق في الوقت الراهن، نتیجة الاضطرابات والمظاھرات التي يشھدھا عدد المدن العراقیة.

ودعا مصدر في الخارجية الكويتية أفراد الجالية هناك إلى ضرورة المغادرة بالسرعة الممكنة، وإلى اتخاذ أقصى درجات الحیطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاھرات واتباع تعلیمات السلطات المحلیة حتى یتیسر موعد المغادرة.

وأيضًا بسبب ظروف أمنية طالبت مملكة البحرين مواطنيها أمس الخميس، بعدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن؛ داعية جميع البحرينيين في العراق ”إلى ضرورة المغادرة فورًا وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم“.

ويشهد العراق تظاهرات عارمة دخلت يومها الرابع؛ خرجت احتجاجًا على أوضاع معيشية متردية، قبل أن تتطور إلى المطالبة بإسقاط الحكومة برئاسة عادل عبدالمهدي.