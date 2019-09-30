قرقاش عن خطاب وزير الخارجية اليمني ضد الإمارات: سأرتقي على الجحود والنكران

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الاثنين، الهجوم الذي شنه وزير الخارجية اليمني محمد عبدالله الحضرمي على دولة الإمارات في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة بـ“المعيب“.

وقال قرقاش في تغريدة عبر تويتر ”لا أود التعليق على هجوم وزير الخارجية اليمني المعيب على دولة الإمارات في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة“.

وأضاف ”سأرتقي على الجحود والنكران لأن الأولوية في تقديرنا هي لإنجاح الجهود السعودية نحو توحيد الصف ضد الانقلاب الحوثي“.

لا أود التعليق على هجوم وزير الخارجية اليمني المعيب على دولة الامارات في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، سأرتقي على الجحود والنكران لأن الأولوية في تقديرنا هي لإنجاح الجهود السعودية نحو توحيد الصف ضد الإنقلاب الحوثي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 30, 2019

وكان وزير الخارجية اليمني محمد عبدالله الحضرمي، قد اتهم الطيران الحربي الإماراتي بقصف الجيش اليمني، خلال أحداث جنوبي اليمن الأخيرة.

وزعم وزير الخارجية اليمني أمام الأمم المتحدة أن ”الجيش اليمني تعرض لضربات عسكرية قاسية من الطيران الإماراتي، ما شكل انحرافًا عن أهداف تحالف دعم الشرعية“.

وسبق للإمارات أن أصدرت بيانًا توضيحيًا، عشية الأحداث التي وقعت الشهر الماضي، نفت فيه قصف الجيش اليمني، مؤكدة أن قواتها استهدفت في هجمات محددة ”إرهابيين يشكلون خطرًا على قوات التحالف العربي“.