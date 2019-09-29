الأردن: نتضامن مع السعودية والإمارات في أي خطوة تتخذانها للدفاع عن أمنهما

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده تتضامن مع السعودية والإمارات في أي خطوة تتخذانها للدفاع عن أمنهما واستقرارهما.

جاء ذلك في لقاء جمع الصفدي مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان إن الوزيرين ”أجريا محادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية الإستراتيجية، وسبل تجاوز التحديات التي تواجه المنطقة والجهود المبذولة لنزع فتيل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار“.

وشدد الصفدي -حسب البيان- على ”موقف الأردن الثابت الذي أكده الملك عبدالله الثاني، أن أمن الإمارات والسعودية هو من أمن الأردن، وتضامن المملكة المطلق مع الأشقاء في أي خطوة يتخذونها للدفاع عن أمنهم واستقرارهم“.

وأكد الوزيران ”ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وحل الأزمات عبر الحوار الذي يكرس علاقات إقليمية قائمة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية“.

وأعلنت السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري السيطرة على حريقين شبَّا في منشأتي ”بقيق“ و“خريص“ التابعتين لشركة ”أرامكو“، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة ”الحوثي“ اليمنية.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران بالوقوف وراء الهجوم.