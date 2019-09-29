قرقاش: قطر أصبحت منخرطة في الأزمة اليمنية‎.. وإعلامها يمجد استهداف السعودية والإمارات

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن ”قطر أصبحت منخرطة في الأزمة اليمنية“، مؤكدًا أن الإعلام القطري بات يمجد ويعبر عن الحوثي.

وكتب قرقاش في تغريدة بحسابه على موقع ”تويتر“، قائلًا: ”من خلال مجريات الأحداث والخط الإعلامي القطري، أصبحت الدوحة منخرطة في الأزمة اليمنية، موقف يمجد ويعبر عن الحوثي ويراهن على الإخوان، ويسعى إلى التعويض عن قلة الاهتمام الدولي بأزمة قطر، بأن يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن“.

وتابع الوزير الإماراتي، هذا ”منطق ملتوٍ ولكنه ليس بالمستغرب“.

من خلال مجريات الأحداث والخط الإعلامي القطري أصبحت الدوحة منخرطة في الأزمة اليمنية، موقف يمجد ويعبر عن الحوثي ويراهن على الإخوان ويسعى الى التعويض عن قلة الاهتمام الدولي بأزمة قطر بأن يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن، منطق ملتوي ولكنه ليس بالمستغرب. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 29, 2019

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر، في الخامس من حزيران/يونيو 2017؛ على خلفية اتهام الدوحة بتمويل ”الإرهاب“.