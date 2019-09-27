تفاصيل أول لقاء مباشر لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري (فيديو)

أجرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مكالمة مع هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي على متن محطة الفضاء الدولية.

ووصل المنصوري إلى المحطة الدولية الساعة الـ12:12 صباحًا من يوم أمس بتوقيت الإمارات، على متن مركبة الفضاء الروسية ”سويوز أم أس 15″، مع طاقم المهمة الذي يضم رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير.

#محمد_بن_راشد يتحدث في جلسة بث مباشر مع رائد الفضاء الإماراتي #هزاع_المنصوري من محطة الفضاء الدولية: طموحنا القادم المريخ.. وطوابير من أبناء وبنات الإمارات سيتبعون مسيرتك#إرم_نيوز #الإمارات #أول_رائد_فضاء_اماراتي pic.twitter.com/ACPCp5iclZ — إرم نيوز (@EremNews) September 27, 2019

وأُجريت المكالمة عبر البث المباشر، اليوم الجمعة، في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيثُ شهد البث توافد أعداد كبيرة من الجمهور لمتابعة أول بث للمنصوري بعد وصوله للمحطة، بحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية.

ووعد الشيخ محمد بن راشد، المنصوري بطوابير من الرواد الإماراتيين للفضاء، مؤكدًا له أن شعب الإمارات فخور به، كما أبلغه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن طموح الرئيس الراحل الشيخ زايد، كان من الصحراء إلى الفضاء، حيثُ كان يدعو رواد الفضاء إلى أبوظبي ويوجه لهم بعض الأسئلة، والحمد لله أننا إخوانه وأبناؤه وصلنا إلى الفضاء، ووصلنا بين النجوم، وأنت أول شخص يصل إلى الفضاء.

وسأل الشيخ محمد بن راشد، المنصوري عن شعوره عندما حمله الصاروخ إلى الفضاء، فأجاب أنه شعور لا يوصف من الفرحة والفخر، وأنه يتذكر كل التفاصيل لكن أكثرها إثارة كانت لحظة الوصول إلى نقطة انعدام الجاذبية، وكذلك منظر كوكب الأرض من الفضاء، متمنيًا أن يشاهد جميع الإماراتيين هذا المنظر.

وأكد المنصوري سعادته وفخره، كونه أول إماراتي وعربي يُجري محادثة باللغة العربية من محطة الفضاء الدولية، موجهًا الشكر للشيخ محمد بن راشد، على إتاحة الفرصة لأبناء الإمارات، وصناعة المستحيل لأبنائهم.

ووجه أحد أفراد الجمهور سؤالًا للمنصوري حول ما يجب فعله ليصبح الفرد رائد فضاء، وكان رده:“على من يريد أن يصبح رائد فضاء أن يحلم أولاً بذلك، وبعدها يضع الأهداف، ويسعى إلى التميّز في الدراسة والعمل دون نسيان دور اللياقة الصحية والحصول على دعم الأهل“.

ووصف ”المنصوري“ منظر الأرض من الفضاء بأنه جميل جدًا، ولكن المنظر الأجمل الذي رأيت كان لدولة الإمارات.