حفل زفاف أبناء الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي (فيديو وصور)

View this post on Instagram

مشاهد من #أفراح_آل_مكتوم، إذ تحتفي دولة الإمارات اليوم بأفراح 3 من أبناء نائب رئيس الدولة #محمد_بن_راشد: الشيخ #حمدان_بن_راشد ولي عهد دبي الشهير بـ"#فزاع"، والشيخ مكتوم بن راشد نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن راشد رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #أفراح #آل_مكتوم #دبي #أبوظبي #محمد_بن_زايد #الشيح_محمد_بن_راشد #الإمارات #فيديو #زواج #عرس #احتفال #ترند #uae #faza3 #dubai #abudhabi #video #news #marriage