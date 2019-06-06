حفل زفاف أبناء الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي (فيديو وصور)

حفل زفاف أبناء الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

يقيم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الخميس، حفل زفاف ثلاثة من أبنائه؛ هم الشيخ حمدان والشيخ مكتوم والشيخ أحمد.

وقد توافدت قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة على مقر الحفل للتهنئة، وجاء على رأسهم الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي  نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والشيوخ حكام الإمارات.

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مشاهد من #أفراح_آل_مكتوم، إذ تحتفي دولة الإمارات اليوم بأفراح 3 من أبناء نائب رئيس الدولة #محمد_بن_راشد: الشيخ #حمدان_بن_راشد ولي عهد دبي الشهير بـ"#فزاع"، والشيخ مكتوم بن راشد نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن راشد رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #أفراح #آل_مكتوم #دبي #أبوظبي #محمد_بن_زايد #الشيح_محمد_بن_راشد #الإمارات #فيديو #زواج #عرس #احتفال #ترند #uae #faza3 #dubai #abudhabi #video #news #marriage

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وقد تداول معلقون فيديو لحظة استقبال الشيخ محمد بن راشد لجموع المهنئين.

وعلى الحساب الرسمي بموقع تويتر قال الشيخ محمد بن زايد: ”ببالغ السعادة والفرح … أبارك لأخي محمد بن راشد زفاف أنجاله حمدان ومكتوم وأحمد.. تكتمل اليوم فرحة العيد بهذا العرس الوطني الذي نزفُّ فيه أبناءنا ونفرح بهم ومعهم..أهنئ أبنائي متمنيا لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.. دامت الأفراح عامرة البيت الإماراتي“.

وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع المناسبة، وبرز وسما #أفراح_آل_مكتوم و#فرحة_وطن على رأس قائمة الأكثر شعبية بالإمارات.

وكتب وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس وكالة الإمارات للفضاء أحمد بالهول: ”الوطن يزدان فرحًا اليوم بفرسان آل مكتوم، الذين تخرجوا من مدرسة ”بو راشد“.. مدرسة إعداد الرجال. اللهم بارك لهم وأسعدهم، وارزقهم الذرية الصالحة“

وكتب المعلق الرياضي فارس عوض: ”مليون مبروك يابو راشد فرحة العمر وعرس الغاليين فزاع ،، مكتوم ،، عزام كل الأمنيات بالتوفيق وحياة مليئة بالسعادة والفرح ودامت أفراح الوطن“.

وقدم الشاعر السعودي عبداللطيف آل الشيخ التهنئة قائلًا: ”نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم زواج أنجاله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم هذا اليوم وندعو الله أن يوفقهم ويرزقهم الذرية الصالحة“.

وعُقد قران كل من ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وأخويه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي ونائب رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ورئيس اللجنة الأولمبية في الإمارات، في منتصف مايو الماضي.

ونشرت حسابات إماراتية بمواقع التواصل هويات زوجات أبناء الشيخ محمد، حيث عقد قران ولي عهد دبي الشيخ حمدان على ابنة خالته الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم، فيما عقد قران الشيخ مكتوم على ابنة خالته الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم، وعقد قران الشيخ أحمد على ابنة عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم.

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