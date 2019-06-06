حفل زفاف أبناء الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي (فيديو وصور)

يقيم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الخميس، حفل زفاف ثلاثة من أبنائه؛ هم الشيخ حمدان والشيخ مكتوم والشيخ أحمد.

وقد توافدت قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة على مقر الحفل للتهنئة، وجاء على رأسهم الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والشيوخ حكام الإمارات.

وقد تداول معلقون فيديو لحظة استقبال الشيخ محمد بن راشد لجموع المهنئين.

وعلى الحساب الرسمي بموقع تويتر قال الشيخ محمد بن زايد: ”ببالغ السعادة والفرح … أبارك لأخي محمد بن راشد زفاف أنجاله حمدان ومكتوم وأحمد.. تكتمل اليوم فرحة العيد بهذا العرس الوطني الذي نزفُّ فيه أبناءنا ونفرح بهم ومعهم..أهنئ أبنائي متمنيا لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.. دامت الأفراح عامرة البيت الإماراتي“.

ببالغ السعادة والفرح … أبارك لأخي محمد بن راشد زفاف أنجاله حمدان ومكتوم وأحمد.. تكتمل اليوم فرحة العيد بهذا العرس الوطني الذي نزفُّ فيه أبناءنا ونفرح بهم ومعهم..أهنئ أبنائي متمنيا لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.. دامت الأفراح عامرة البيت الإماراتي. pic.twitter.com/5mLZNfI2Kz — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 6, 2019

وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع المناسبة، وبرز وسما #أفراح_آل_مكتوم و#فرحة_وطن على رأس قائمة الأكثر شعبية بالإمارات.

وكتب وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس وكالة الإمارات للفضاء أحمد بالهول: ”الوطن يزدان فرحًا اليوم بفرسان آل مكتوم، الذين تخرجوا من مدرسة ”بو راشد“.. مدرسة إعداد الرجال. اللهم بارك لهم وأسعدهم، وارزقهم الذرية الصالحة“

الوطن يزدان فرحاً اليوم بفرسان آل مكتوم، الذين تخرجوا من مدرسة "بو راشد".. مدرسة إعداد الرجال. اللهم بارك لهم وأسعدهم، وارزقهم الذرية الصالحة#فرحة_وطن#أفراح_آل_مكتوم pic.twitter.com/5JVKxCOBfm — د. أحمد بالهول (@ahmad_belhoul) June 6, 2019

وكتب المعلق الرياضي فارس عوض: ”مليون مبروك يابو راشد فرحة العمر وعرس الغاليين فزاع ،، مكتوم ،، عزام كل الأمنيات بالتوفيق وحياة مليئة بالسعادة والفرح ودامت أفراح الوطن“.

مليون مبروك يابو راشد

فرحة العمر وعرس الغاليين

فزاع ،، مكتوم ،، عزام

كل الأمنيات بالتوفيق وحياة

مليئة بالسعادة والفرح ❤️

ودامت أفراح الوطن ????????#افراح_ال_مكتوم pic.twitter.com/ToBOPjXEPw — فارس عوض (@farisf9) June 6, 2019

وقدم الشاعر السعودي عبداللطيف آل الشيخ التهنئة قائلًا: ”نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم زواج أنجاله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم هذا اليوم وندعو الله أن يوفقهم ويرزقهم الذرية الصالحة“.

نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم زواج أنجاله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم هذا اليوم و ندعوا الله أن يوفقهم و يرزقهم الذرية الصالحة .#أفراح_آل_مكتوم pic.twitter.com/7xDHG40FFL — ????????عبداللطيف آل الشيخ (@Alshaikh2) June 6, 2019

وعُقد قران كل من ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وأخويه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي ونائب رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ورئيس اللجنة الأولمبية في الإمارات، في منتصف مايو الماضي.

ونشرت حسابات إماراتية بمواقع التواصل هويات زوجات أبناء الشيخ محمد، حيث عقد قران ولي عهد دبي الشيخ حمدان على ابنة خالته الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم، فيما عقد قران الشيخ مكتوم على ابنة خالته الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم، وعقد قران الشيخ أحمد على ابنة عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم.