تقرير: خلاف بين ”حماس“ ومبعوث قطر محمد العمادي

زعمت هيئة البث العبري الإسرائيلية ”مكان“، اليوم الجمعة، أن هناك حالة من التوتر الحاد تسود العلاقة بين حركة حماس في قطاع غزة، والمبعوث القطري السفير محمد العمادي، على خلفية الدعم المالي الذي تمنحه بلاده للقطاع.

وأرجع مراسل إذاعة ”مكان“ غال بيرغر سبب هذا التوتر إلى قرار اتخذه العمادي بإلغاء مشروع لإقامة مزرعة للخضراوات بملايين الدولارات، بعد أن طالبت حماس أن تعود بعض مدخولاتها لصالح الحركة.

وجاء في التقرير العبري أن حماس كانت قد خصصت 300 دونم في منطقة ”بيت حانون“ شمال القطاع لغرض إقامة هذه المزرعة، وأنه كان من المخطط تسويق منتوجاتها إلى الخارج تحت ماركة قطرية، حسب الزعم الإسرائيلي.

وكانت آخر زيارة للعمادي إلى قطاع غزة في 23 آب/أغسطس الماضي، وجاءت بعد شهرين من الزيارة التي سبقتها، والتقى خلالها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوا، وعددًا من قيادات الحركة.

وتمول قطر مشاريع تبلغ تكلفتها أكثر من 400 مليون دولار، لصالح إقامة مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والإسكان في القطاع، بالإضافة لمشاريع إعمار.