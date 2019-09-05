إيران تصدّر مواد نانوية إلى قطر

صدّرت إحدى الشركات الإيرانية، مسحوق أكسيد الغرافين نانو لاستخدامه في الأصباغ المضادة للبكتيريا، واستخدامه في الأماكن العامة في قطر خلال ألعاب كأس العالم 2022، وفق تقرير أوردته وكالة أنباء إيرانية اليوم الخميس.

وذكرت الوكالة أن الشركة تسعى لبيع الأصباغ المضادة للبكتيريا إلى الشركات القطرية بعد تصدير أكسيد الغرافين بنجاح إلى الدوحة لاستخدامه في الأماكن العامة خلال ألعاب كأس العالم.

وقامت الشركة أخيرًا بتصدير 200 كيلوغرام من المواد النانوية لأكسيد الغرافين بقيمة 3 ملايين دولار إلى قطر، وبدأت المشاورات حول استخدام الشركة للدهانات المضادة للبكتيريا في الأماكن العامة والفنادق والمستشفيات القطرية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، يوسف أمر اللهي، إن ”تصدير مسحوق أكسيد الغرافين إلى قطر كان فرصة جيدة للشركات القطرية للتعرف على منتجاتنا“، مضيفًا أنه ”بعد صفقة ناجحة لبيع المواد متناهية الصغر، بدأت المشاورات مع الحكومة القطرية بشأن بيع طلاء النانو المضاد للبكتيريا، وسنعقد اجتماعات إضافية في قطر خلال الأسابيع المقبلة“.

وتابع: ”تختلف هذه الألوان عن الألوان الشائعة المضادة للبكتيريا. نستخدم صفائح النانو الوظيفية ذات المساحة العالية، وهناك ميزة أخرى لهذه الألياف النانوية هي مقاومتها العالية للأكسدة، لذلك تستمر لفترة أطول وتحافظ على أدائها المضاد للبكتيريا مع مرور الوقت. تُظهر نتائج الدراسات المختبرية أن هذه الأصباغ النانوية لها خصائص مضادة للجراثيم ويمكن استخدامها للتطهير“.

وذكر أن مستشفيين في مدينة شيراز جنوب إيران استخدما هذه الطلاءات المضادة للمضادات الحيوية، وقال ”هذه الألوان المضادة للبكتيريا مثالية لبيئات المستشفيات، ونحث وزارة الصحة والمستشفيات في إيران على استخدام هذه الدهانات المضادات الحيوية مجانًا وشكلها الرائد وشرائها إذا حققت النتائج المرجوة وتأكيد أدائها. نحن على استعداد للعمل مع جميع المستشفيات في البلاد“.