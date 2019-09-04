انتقادات وسخرية واسعة من شعار كأس العالم قطر 2022

أثار شعار كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر، وكشفت عنه قبل ساعات جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين سخرية مستمدة من انتقاد شكل التصميم، وإشادة مترقبة لمصير البطولة الأضخم عالميًا، في الوقت الذي قدّمت فيه الدوحة (المستضيفة) شرحًا لرمزية الشعار باعتباره ”مستلهم من الشال الصوفيّ التقليدي“.

وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن ”العقدة الشريطية المتكاملة في شعار كأس العالم تشير إلى الرقم ثمانية“، وهو عدد الملاعب التي ستقام عليها مباريات المونديال، كما أن ”الانحناءات في التصميم تمثّل تموّجات الكثبان الرملية“.

The Official Emblem of the FIFA #WorldCup Qatar 2022 embodies the vision of an event that connects and engages the entire world, while also featuring striking elements of local and regional Arab culture and allusions to the beautiful game. pic.twitter.com/Z9k2UlaISm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2019

التعليقات أظهرت انقسام المتفاعلين مع الشعار على مواقع التواصل الاجتماعي، بين السخرية من التصميم وانتقاد موضوعي لدلالته، في الوقت الذي دافعت الدولة المستضيفة على التصميم.

حساب موجز الأخبار السعودي الشهير على تويتر علّق على الشعار قائلًا: ”صحيح إني أختلف مع حكومة قطر ،، لكن للأمانة شعار كأس العالم رائع و له معاني كثيره عيبه الوحيد إنه مسروق #شعار_قطر_مواعين”.

صحيح إني أختلف مع حكومة قطر ،،

لكن للأمانة شعار كأس العالم رائع

و له معاني كثيره

عيبه الوحيد إنه مسروق #شعار_قطر_مواعين pic.twitter.com/hZkwAzkwae — معالي / موجز الأخبار ???????? (@KSA24) September 4, 2019

واتخذ معلقون من السخرية مادة للتعبير عن سوء التصميم، حيث غرد أحدهم مستغربًا: ”والله كنت فاكر الصورة بتسخر من الشعار. ايه النقاط علي الحروف ديه يا جماعة“. أما مغرد أردني فكتب ساخرًا: ”شعار بطولة كأس العالم في قطر مستوحى من إحدى طوشات مجلس نوابنا الموقر“.

شعار بطولة كأس العالم في قطر مستوحى من إحدى طوشات مجلس نوابنا الموقر

???????????????? #شعار_مونديال_قطر٢٠٢٢ pic.twitter.com/4n9vnRzuWn — Malek Alzawahreh (@malekalzawahreh) September 4, 2019

مصمم الشعار اقتبسه من الأفعى…اقتباس موفق… pic.twitter.com/d1OUGp49eu — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 3, 2019

وغردت متابعة تدعى ”نهى“ بأن ”العالم كان ينتظر شعار بطولة كأس العالم قطر 2022 بتصميم عربي إسلامي على أساس أول بطولة في بلد عربي، المفارقة طلع شعار وثني معتمد عند الماسونية والسحر الأسود!“، بحسب قولها.

العالم كانوا متوقعين شعار بطوله كاس العالم قطر 2022 بتصميم عربي اسلامي "على اساس" اول بطولة في بلد عربي المفارقة طلع شعار وثني Ouroboros معتمد عند الماسونية والسحر الأسود! شرحهم للشعار استغفال رسمي حتى راس التنين/الثعبان قالوا يمثل "مرونة الشال"!

طبعاً الاختيار مقصود ومو صدفة . pic.twitter.com/t13dYPYQcX — #N (@Nuha_88) September 3, 2019

وردًا على تغريدة للإعلامية الأردنية علا الفارس، التي انتقلت حديثًا لقناة الجزيرة القطرية، قال مغرد يدعى سعود حماد: ”الشعار أبدا مو حلو.. صح لازم يكون مبتكر بس لازم بوخدوا بعين الاعتبار الشعارات اللي قبل.. حسيته شعار لشركة عقارات“.

الشعار أبدا مو حلو…صح لازم يكون مبتكر بس لازم بوخدوا بعين الاعتبار الشعارات اللي قبل.. حسيته شعار لشركة عقارات — Acc_suad hammad???????? (@suad_hammad) September 3, 2019

مغرد آخر كتب منتقدًا أنّ ”الشعار لم يكن على قدر الاهتمام بالبطولة وبالحدث القاري لأول مرة في الأراضي العربية حتى بعد قراءتي للتوضيح والتعريف توقعت الأفضل وأرى أن اللجنة المنظمة لم تتوفق في اختيار الشعار المناسب“.

توضيح وتعريف من اللجنة المنظمة للبطولة حول تصميم شعار المونديال ..

للأمانه وبعيداً عن السياسة لم يكن الشعار على قدر الاهتمام بالبطولة وبالحدث القاري لأول مرة في الأراضي العربية حتى بعد قراءتي للتوضيح والتعريف توقعت الأفضل وأرى أن اللجنة المنظمة لم تتوفق في اختيار الشعار المناسب pic.twitter.com/QnmW1CXb0k — سعد الحارثي (@S_Alshdadi) September 3, 2019

الإعلامي المصري أحمد موسى هو الآخر علّق على التصميم عبر برنامجه الذي يُقدّمه على قناة ”صدى البلد“، بقوله ”هذا الشعار كأنه حبل مشنقة“.

احمد موسى عن شعار كاس العالم بقطر ….حبل المشنقة ???? pic.twitter.com/23AyUO3MGw — Mansoura Haroun (@mansouraharoun) September 4, 2019

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في 21 نوفمبر/تشرين الأول من عام 2022 ويسدل الستار عنها في 18 ديسمبر/كانون أول من نفس العام، لتكون بطولة العالم الأولى التي تقام في الشتاء في تاريخ المسابقة.