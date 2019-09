انتقادات وسخرية واسعة من شعار كأس العالم قطر 2022

أثار شعار كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر، وكشفت عنه قبل ساعات جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين سخرية مستمدة من انتقاد شكل التصميم، وإشادة مترقبة لمصير البطولة الأضخم عالميًا، في الوقت الذي قدّمت فيه الدوحة (المستضيفة) شرحًا لرمزية الشعار باعتباره ”مستلهم من الشال الصوفيّ التقليدي“.

وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن ”العقدة الشريطية المتكاملة في شعار كأس العالم تشير إلى الرقم ثمانية“، وهو عدد الملاعب التي ستقام عليها مباريات المونديال، كما أن ”الانحناءات في التصميم تمثّل تموّجات الكثبان الرملية“.

The Official Emblem of the FIFA #WorldCup Qatar 2022 embodies the vision of an event that connects and engages the entire world, while also featuring striking elements of local and regional Arab culture and allusions to the beautiful game. pic.twitter.com/Z9k2UlaISm

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2019