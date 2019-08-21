الضميري: حركة حماس تنفذ سياسات إسرائيل ببراعة وإتقان

اتهم اللواء عدنان الضميري، المفوض السياسي العام لفلسطين، والناطق الرسمي لجميع الأجهزة الأمنية حركة حماس بأنها تنفذ سياسات الاحتلال الإسرائيلي بكل براعة وإتقان.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“ إن ”الظروف جاهزة والطريق سهلة لهجرة المعذبين من غزة ..النقل والمطار والتسهيلات على حكومة الاحتلال .. والتعذيب والتطفيش وجعل الهجرة هدفًا وأمنية على حماس وقيادتها“.

وأضاف الناطق باسم الأجهزة الأمنية: ”هم يؤدون دورهم ببراعة وإتقان. المصالح والدولار أقوى“، على حد تعبيره.

يذكر أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، أقر أمس الثلاثاء بأن الحكومة الإسرائيلية ناقشت تهجير سكان قطاع غزة من خلال تشجيعهم على المغادرة بواسطة رحلات جوية منظمة، مدعيًا أن ”المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، بحث هذه التفاصيل وناقش المقترحات، لكن النقاشات لم تشر إلى عملية (تهجير) على نطاق واسع“.

وكان تقرير لصحيفة ”يديعوت أحرنوت“ قد نقل عن من وصفته بمصدر سياسي إسرائيلي، قوله إن إسرائيل سعت لتهجير سكان قطاع غزة من خلال فتح باب الهجرة، بيد أن محاولتها لإقناع دول ”معينة“ باستيعاب الفلسطينيين لم تنجح.

من جهتها، قالت إيليت شاكيد وزيرة القضاء السابقة ورئيسة حزب ”اليمين الجديد“ إن “ تحفيز سكان قطاع غزة للهجرة من خلال تسهيل إجراءات الهجرة تعتبر مصلحة إسرائيلية عليا“، بحسب القناة العبرية السابعة.