إسرائيل تزعم إطلاق صاروخين من غزة على مستوطناتها

قال موقع ”حدشوت 24“ العبري، اليوم الأربعاء، إن صاروخين على الأقل أطلقا من قطاع غزة باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وأوضح الموقع أن الصاروخين سقطا في مناطق صحراوية مفتوحة بمنطقة النقب، ولم تقع أية إصابات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتتهم إسرائيل حركة ”حماس“ في قطاع غزة والفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ نحو المستوطنات، خصوصًا خلال الفترة الماضية، وترد بقصف بعض المناطق في غزة وتقول إنها مواقع تدريب للفصائل الفلسطينية.

وكشف وزير التعاون الإقليمي تسافي هنيغبي عما سماها خططًا إسرائيلية لمهاجمة حماس في قطاع غزة، حيث قال إن ”الجيش جاهز وعلى استعداد لعملية عسكرية إذا لزم الأمر، وإن الكابينت وافق على خطط لمهاجمة حماس“.

وغرد هنغابي عبر ”تويتر“ مساء الثلاثاء، قائلًا: إن ”الجيش الإسرائيلي تجهز وبات مستعدًا، وإن الكابينيت أعد خططًا لمهاجمة حماس ووافق عليها“.