باكستان تعلق على تكريم الإمارات لرئيس وزراء الهند

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أنه سيعقد اجتماعًا مع نظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد، لإطلاعه على الأوضاع في إقليم كشمير.

جاء ذلك بعد أن قلدت أبوظبي رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، أرفع وسام مدني في البلاد، وسط الأزمة الحالية في كشمير.

ونقلت صحيفة ”دون“ الباكستانية، اليوم الاثنين، عن قريشي القول: ”سأعقد اجتماعًا قريبًا مع وزير خارجية الإمارات لأطلعه على الوضع السائد في كشمير“.

وأضاف أنّ ”العلاقات الدولية تعلو على المشاعر الدينية، والإمارات والهند يجمعهما تاريخ من العلاقات في مجال الاستثمار“.

وقال: ”يجب ألا يتجاهل العالم قضية كشمير، ويتعين على مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة زيارة كشمير دون تأجيل“.

كانت الإمارات قلَّدت مودي أرفع وسام مدني في البلاد خلال زيارته لها التي اختتمها السبت الماضي.

وجاء في حساب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على ”تويتر“، أنّ الأخير ”قلّد رئيس وزراء الهند وسام زايد تقديرًا لدوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين“.

كما أشار الحساب إلى ”إطلاق طابع بريدي تذكاري خاص بمناسبة مرور 150 عامًا لمولد المهاتما غاندي“.

وسبق أن ذكرت الخارجية الهندية أن الإمارات ستُقلّد مودي، ”وسام زايد“ خلال زيارته يومي الجمعة والسبت، والذي سبق أن منحته له في نيسان/ أبريل.

وفي وقت سابق السبت، بحث مودي، مع محمد بن زايد، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وفق وكالة الأنباء الإمارتية.

وتقول وسائل الإعلام الهندية، إن الإمارات هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند ورابع أكبر مورد للطاقة إلى الهند، كما أنها موطن للجالية الهندية الأكبر في منطقة الخليج، إذ يبلغ قوامها 3.3 مليون نسمة.

وكانت الإمارات أعربت على لسان أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، قلقها إزاء تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير، داعية إلى ضبط النفس.

وشددت على ضرورة ”اتباع الحوار للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الإقليم والمنطقة“.