سلطات كشمير تمنع قادة المعارضة الهندية من زيارة الإقليم وتعيدهم إلى نيودلهي‎

منعت سلطات إقليم كشمير قادة المعارضة الهندية، بينهم الزعيم السابق لحزب المؤتمر ”راهول غاندي“، من مغادرة المطار في سريناجار اليوم السبت، وحذرت من أن الزيارة قد تؤدي إلى إذكاء التوتر في الإقليم.

وقالت حكومة جامو وكشمير في وقت متأخر من يوم الجمعة: إن السلطات طلبت من الزعماء السياسيين عدم زيارة سريناجار في وقت تعمل فيه الإدارة المحلية على استعادة النظام، بعد أسابيع من الاحتجاجات على قرار رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في الخامس من أغسطس آب إلغاء الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به الإقليم.

ورفض وفد قادة أحزاب المعارضة والذي ضم أيضًا ممثلين عن الحزب الشيوعي التحذير، قائلين إنهم يريدون تقييم الوضع في وادي كشمير وتوجهوا من الهند إلى سريناجار اليوم السبت.

وقال غلام نبي آزاد، أحد قيادات حزب المؤتمر البارزين للصحفيين قبل مغادرتهم: ”إذا كان الوضع طبيعيًا إذن لماذا تمنعنا الحكومة من دخول وادي (كشمير). الحكومة تقول إن الوضع طبيعي من ناحية ومن ناحية أخرى تفرض قيودًا على الدخول، لماذا كل هذه التناقضات؟“.

ولدى وصول طائرة الوفد إلى سريناجار لم يسمح لأعضائه بالمغادرة، وأعيدوا إلى نيودلهي في غضون ساعات.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون كبار في سريناجار لرويترز: إن الإدارة المحلية في كشمير حجزت رحلة عودة إلى نيودلهي لقادة وفد المعارضة لمنعهم من مغادرة المطار.