قرقاش يعلّق على أحداث القصر الرئاسي في عدن

وصف أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، التطورات بمحيط القصر الرئاسي في منطقة المعاشيق بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن بأنها ”مقلقة“، مؤكدًا ضرورة الدعوة للتهدئة.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر موقع ”تويتر“، إن ”التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة إلى التهدئة ضرورية، ولا يمكن للتصعيد أن يكون خيارًا مقبولًا بعد العملية الإرهابية الدنيئة“.

التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة الى التهدئة ضرورية، ولا يمكن للتصعيد أن يكون خيارا مقبولا بعد العملية الإرهابية الدنيئه، الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه ارهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 7, 2019

وأضاف أن ”الإطار السياسي، والتواصل والحوار، ضروري تجاه إرهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة“.

تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، توترًا أمنيًا ومواجهات محدودة، بعد إعلان قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ”النفير العام“ ضد القصر الرئاسي بمنطقة ”معاشيق“، بعد إطلاق النار على محتجين، عقب تشييعهم القيادي الأمني العميد منير اليافعي وعددًا من الجنود الذين قتلوا في هجوم استهدف معسكرًا غربي عدن، الخميس الماضي.