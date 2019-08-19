البحرين: سنشارك في جهود أمريكا لتأمين الملاحة بالخليج‎

المصدر: أ ف ب

أعلنت البحرين، اليوم الإثنين، أنّها ستكون جزءًا من جهود تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع دول أخرى لتأمين الملاحة البحرية في مياه الخليج، في أعقاب هجمات تعرّضت لها ناقلات نفط وسفن تجارية.

وأشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى خلال لقاء مع قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكينزي ”بالدور الفاعل الذي تضطلع به الإدارة الأميركية، بالتعاون مع الدول الحليفة في ضمان أمن واستقرار المنطقة“.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن العاهل البحريني قوله، إن بلاده ”ستقوم بدورها في هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة“.

وتسعى واشنطن إلى إقامة تحالف دولي لمرافقة السفن التجارية في الخليج.

وتصاعد التوتر منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحادي الجانب في أيار/مايو 2018 من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، في إطار حملة ”الضغوط القصوى“ ضدها، فيما ردت إيران بتعليق تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق.

وفي ذروة الأزمة، ألغى ترامب ضربات جوية ضد إيران في حزيران/يونيو في اللحظة الأخيرة، ردًا على إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية.

وتتّهم المنامة إيران بأن لها يدًا في الاضطرابات التي شهدتها المملكة منذ 2011، وهو ما تنفيه طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد خفّف من القيود المفروضة على بيع الأسلحة للبحرين منذ تسلمه الحكم في كانون الثاني/يناير 2017.