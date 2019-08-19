إيران تطالب بتعويض عن احتجاز ناقلة النفط ”غريس 1“

قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، يوم الاثنين، أن طهران لا تكتفي بالإفراج عن ناقلة النفط العملاقة ”غريس 1“ التي احتجزتها البحرية البريطانية مطلع يوليو الماضي، في مضيق جبل طارق، وجرى الإفراج عنها يوم الجمعة الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن رئيسي قوله خلال اجتماع له مع كبار المسؤولين في السلطة القضائية إن ”الإفراج عن الناقلة الإيرانية لا يكفي، ولا بد من المطالبة بالجهات التي ألحقت الضرر بالناقلة بسبب توقيفها لفترة طويلة بالتعويض“، مضيفًا ”يجب العمل على أخذ تعويضات مالية“.

وأشار تقرير نشره موقع ”أفكار نيوز“ الإيراني، اليوم، أن خسائر توقيف ناقلة النفط الإيرانية منذ الـ 4 من يوليو الماضي وحتى يوم الجمعة الماضي، بلغت 11.7 مليون دولار أمريكي، ولا بد من مطالبة السلطات البريطانية بدفع تعويضات عن الاحتجاز غير القانوني للناقلة.

وفقًا للحكومة المحلية في جبل طارق، كانت الناقلة تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام، وبناءً على ذلك، بلغت قيمة شحنة هذه الناقلة في يوم الاستيلاء عليها 119 مليون دولار.