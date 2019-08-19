إيران توجه رسالة تحذير لأمريكا بشأن التعرض للناقلة ”غريس 1“

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، يوم الاثنين إن بلاده وجهت رسالة تحذير للولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية في طهران (التي ترعى المصالح الأمريكية)، بشأن أي مساعٍ للتعرض لناقلة النفط الإيرانية المفرج عنها من قبل السلطات في مضيق جبل طارق.

وأضاف موسوي: ”وجهنا رسالة لأمريكا عبر السفارة السويسرية بشأن التعرض للناقلة المفرج عنها، وستواجه واشنطن عواقب هذا الخطأ بشدة، ونعتبر حتى التصريح عنها تهديدًا للملاحة الدولية“.

واعتبر موسوي أن رفض محكمة جبل طارق لطلب وزارة العدل الأمريكية بالاستمرار في احتجاز ناقلة النفط الإيرانية ”غريس 1″، يؤكد أن العقوبات الأمريكية ليس لها أهمية وهي غير شرعية.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن بلاده ترحب دائمًا بالجهود الدبلوماسية وتبقي أبواب الحوار مفتوحة، وقال ”سعينا عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية للإفراج عن الناقلة وقد أثمرت هذه الجهود“.

وجدد عباس موسوي مخاوف إيران من مساعي الولايات المتحدة لتشكيل تحالف عسكري دولي لحماية الملاحة البحرية في منطقة الخليج، قائلاً ”نحذر الدول من المشاركة في الائتلاف الأمريكي لأنه يزيد التوتر في منطقة الخليج“.

وكانت بيانات ريفينيتيف أظهرت أن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 التي غيرت اسمها إلى أدريان داريا 1 غادرت جبل طارق في حوالي الساعة الـ 11 مساء بالتوقيت المحلي.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة في جبل طارق في تموز/ يوليو الماضي للاشتباه بنقلها النفط إلى سوريا، حليفة طهران الوثيقة، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.