ناقلة النفط الإيرانية ”غريس 1“ تغادر مضيق جبل طارق

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن ناقلة النفط ”غريس 1“ غادرت جبل طارق إثر الإفراج عنها يوم الجمعة الماضي، من طرف القضاء.

وكانت الناقلة، التي تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الخفيف الإيراني، محتجزة منذ أكثر من شهر في جبل طارق بسبب محاولتها خرق عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.

وبحسب راديو آيران الحكومي، فإن الناقلة التي أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية أمرًا بمصادرتها ”غادرت بشكل نهائي اليوم مياه جبل طارق“ دون تحديد وجهتها.

وأثار احتجاز السفينة من قبل البحرية البريطانية توترات بين لندن وطهران، حيث استولت طهران على ناقلة ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز انتقامًا على ما يبدو.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بالحرس الثوري قوله إن إيران سوف تستمر بإيقاف ناقلة النفط البريطانية، وتوقف سفنًا أمريكية بمضيق هرمز إذا تعرضت الولايات المتحدة لـ“غريس 1″.