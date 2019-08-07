تفاصيل مثيرة عن تورط شخصيات كويتية بدعم خلية الإخوان المصرية

كشفت مصادر أمنية مصرية أن أعضاء خلية الإخوان المسلمين المصرية التي تم القبض عليها منذ نحو شهر في الكويت اعترفوا بتفاصيل مثيرة أثناء التحقيق معهم، منها وجود شخصيات في المجتمع الكويتي تدعم تحركاتهم.

وقالت مصادر إن ”أعضاء الخلية الذين صدر بحقهم قرارٌ بالسجن 15 يومًا على ذمة التحقيقات أكدوا وجود شبكة لنقل الأموال بين الكويت ومصر عبر دول أخرى أدارها عدد منهم بمساعدة عناصر أخرى داخل الكويت وخارجها“.

وأضافت المصادر الأمنية أن ”أفراد الخلية اعترفوا بأن دخولهم إلى الكويت تم بجوازات سفر مزورة قبل إدراج أسمائهم على قوائم الإنتربول“، حسب صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وأوضحت المصادر أن ”القاهرة ستقوم بإبلاغ السلطات الكويتية في الفترة المقبلة بأسماء أخرى مطلوبة تم الكشف عنها بالتحقيقات، وستقوم الكويت بمتابعة سير التحقيقات مع أعضاء الخلية في القاهرة“.

وأكدت المصادر أن ”القاهرة لديها معلومات تفيد بمغادرة عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الكويت إلى دول قريبة منها عقب توقيف أعضاء الخلية“.

وكانت الكويت ضبطت في شهر تموز/ يوليو الماضي 8 عناصر من خلية إخوانية مصرية صدرت بحقهم أحكام بالسجن في مصر لضلوعهم في ارتكاب عمليات إرهابية في مصر، وتم تسليمهم للسلطات المصرية.