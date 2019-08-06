بعد تفجير معهد الأورام بمصر.. ”الإفتاء“ تصدر فيديو عن ”الإخوان المسلمين“ (فيديو)

أصدرت ”دار الإفتاء“ المصرية، فيديو حول تنظيم ”الإخوان المسلمين“ عقب الحادث ”الإرهابي“ الذي استهدف معهد الأورام، أول أمس الأحد، وخلف 20 قتيلًا و47 مصابًا، ووصفتها بالجماعة الضالة الخبيثة.

وقالت في الفيديو الذي حمل بيانًا للدار: ”إن أمتنا الإسلامية، على كثرة ما خرج فيها من فرق وتيارات منحرفة لم تعرف جماعةً أضل سبيلًا، وأخبث مقصدًا، وأظلم منهجًا من جماعة الإخوان الإرهابية“.

وأضاف البيان، أن هذه الجماعة جعلت الدينَ مطيتهم والقتل هوايتهم، وتمزيق الأوطان مقصدهم، 80 عامًا أو يزيد لم يقدموا للأمة إلا الإرهاب والقتل وتزييف الحقائق“.

ووجهت الدار، رسالة إلى جماعة الإخوان قالت فيها: ”أيتها الجماعة المنحرفة والفئة الضالة، مهما بلغتم من إجرام وإرهاب فلن يثنينا إرهابكم ولا بغيكم عن مقاومة باطلكم، ولن نتوقف عن فضح كذبكم وتفنيد ضلالكم“.

وأضافت: ”أيها الخارجون عن الأديان والأوطان، لن تهزم جماعةٌ ضالةٌ غارقةٌ في الأوهام وطنًا عريقًا كمصر، وطنًا تكسرت سيوف الباطل على أعتابه. أيتها الجماعة الضالة، أنتم في مسيرة وطننا ساعة، ومصر الحق باقية إلى قيام الساعة“.