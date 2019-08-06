العراق يخصص طائرة عسكرية لنقل رفات الأسرى الكويتيين‎

أعلن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، اليوم الثلاثاء، تخصيص طائرة عسكرية لنقل رفات الكويتيين مباشرة إلى بلادهم بعد إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بملف المفقودين في العراق.

وذكر بيان صدر عن الوزارة أن ”الشمري استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، مسؤولة ملف المفقودين الكويتيين، وعبر خلال اللقاء عن دعمه الكامل للمنظمة الدولية للعمل معها في مساعدة العراق وشعبه وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات“.

من جانبها، عبرت ”ممثلة الأمم المتحدة عن سعادتها لما تقوم به وزارة الدفاع بتقديم الإمكانيات في مساعدة نجاح مهمة الأمم المتحدة في العراق بالتعاون مع الجانب الكويتي والصليب الأحمر“.

وأشادت مسؤولة ملف المفقودين الكويتيين بـ“التعاون الكبير الذي تقدمه وزارة الدفاع في هذا المجال، وآخره توجيه وزير الدفاع بتخصيص طائرة عسكرية لنقل رفات الكويتيين مباشرة إلى بلادهم بعد إكمال جميع الإجراءات، بالتعاون مع الجانب الكويتي والصليب الأحمر“.

ويوم الجمعة الماضي، قالت وزارة الخارجية العراقية إنها تعرّفت على رفات 32 أسيرًا كويتيًا، عُثر عليهم قبل أشهر في مقبرة جماعية بمحافظة المثنى جنوبي العراق.

وكانت المقبرة تضم 46 رفاتًا وقد كشفت النتائج الأولية للتحليل الجيني أن 32 منها تعود لمفقودين كويتيين، بحسب الناطق باسم الوزارة أحمد الصحاف.

وأكد في بيان أن الخارجية ستعمل مع الجانب الكويتي على نقل الرفات إلى بلدهم، وتقديم كل الدعم المناسب لتيسير الأنشطة المقبلة.