النيابة الكويتية تحيل نشطاء ”البدون“ المعتقلين إلى السجن المركزي

أحالت النيابة العامة في الكويت، يوم الإثنين، النشطاء ”البدون“ المتهمين بالتظاهر والتحريض ضد الدولة إلى السجن المركزي، وذلك بعد أسابيع من حجزهم والتحقيق معهم؛ على خلفية اعتصام جرى تنظيمه احتجاجًا على أوضاعهم، بعد أيام من انتحار الشاب عايد حمد مدعث.

وقال المحامي هاني حسين، إنه تم إحالة المتهمين إلى السجن المركزي، وهم: نواف البدر وعبدالحكيم الفضلي وعواد العونان وأحمد العونان وعبد الله الفضلي ومتعب العونان ويوسف العصمي وحامد جميل ويوسف الباشق وجار الله الفضلي وأحمد شايع العنزي.

سيتم احالة التالية اسماءهم الى السجن العمومي اليوم:- -نواف البدر

-عبد الحكيم الفضلي

-عواد العونان

-أحمد العونان

-عبدالله الفضلي

-متعب العونان

-يوسف العصمي

-نواف البدر

-حامد جميل

-يوسف الباشق

-جار الله الفضلي

-احمد شايع العنزي — المحامي هاني حسين???????? (@HanihussainL) July 29, 2019

كما أحالت النيابة العامة، في وقت سابق، الناشط محمد خضير العنزي إلى السجن المركزي، والمتهم بـ“التحريض على اغتيال مسؤولي الجهاز المركزي للبدون، والخروج على القانون خلال إحدى التظاهرات لنشطاء البدون”، بعد أن تم اعتقاله على خلفية تصريحاته التي أثارت استياء الكويتيين وبعض نشطاء ”البدون“ ذاتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية، منذ أسابيع، القبض على عدد من نشطاء ”البدون“، بينهم الناشط البارز عبدالحكيم الفضلي وآخرون؛ على خلفية الاعتصام السلمي الذي نظموه، وبدأ التحقيق معهم بحضور عدد من المحامين.

•إحالة جميع الناشطين #البدون «المتهمين بالتظاهر والتحريض على الدولة وإشاعة أخبار كاذبة» الى السجن المركزي.. • النيابة العامة تقرر احالة المغرد «عتيج المسيان» للسجن المركزي وحبسه 21 يوماً على ذمة التحقيق pic.twitter.com/oZoD0WKRKG — أمن ومحاكم (@mediacourt) July 29, 2019

وكانت قضية انتحار الشاب عايد يوم 7 يوليو/ تموز الجاري، شنقًا بمدينة سعد العبدالله في محافظة الجهراء، زادت من توتر قضية ”البدون“ في الكويت، إذ خرج نشطاؤهم محتجين ومطالبين بحل مشكلتهم على خلفية هذه الواقعة، كما أخذت القضية بعدًا جديدًا مع تقديم مستشار السفير الأمريكي العزاء لأسرة الشاب المنتحر.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.