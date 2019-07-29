”يتلقى الأموال من قطر“.. الكويت تسجن المغرد ”عتيج المسيان“ المعروف بإساءته للسعودية والإمارات

قررت السلطات الأمنية في الكويت، اليوم الإثنين، إحالة جميع الناشطين البدون، المتهمين بالتظاهر والتحريض على الدولة وإشاعة أخبار كاذبة، إلى السجن المركزي.

وقضت النيابة العامة كذلك بإحالة المغرد ”عتيج المسيان“ للسجن المركزي وحبسه 21 يومًا على ذمة التحقيق، إضافة إلى إحالة محمد خضير العنزي إلى السجن المركزي؛ لاتهامه بالتحريض على اغتيال مسؤولي الجهاز المركزي للبدون.

و“عتيج المسيان“ اسم وهمي على ما يبدو لحساب معروف في الكويت بإساءته للسعودية والإمارات، والدفاع عن قطر، وقال ناشطون كويتيون إنه يتلقى الأموال من الدوحة، فيما تحدث قطريون أنفسهم عن علاقته ببلادهم ضد ”دول الحصار“.

وكتب مغرد قطري باسم بوجاسم: ”اللهم فك أسر الرجل المخلص صاحب هذه الصورة نواف البدري، وهو صاحب الحساب المدافع عن قطر العز -عتيج المسيان- من سجون الأمن الكويتي،

ونبشركم يا دول الحصار أن الحساب صار عند رجل مخلص آخر يغرد فيه“.

الله هم فك اسر الرجل المخلص صاحب هاذه الصوره نواف البدري وهو صاحب الحساب المدافع عن قطر العز -عتيج المسيان- من سجون الامن الكويتي

ونبشركم يادول الحصار ان الحساب صار عند رجل مخلص اخر يغرد فيه @TheFeud pic.twitter.com/EeDFTmxjQg — بوجاسم (@bujassem1122) July 24, 2019

وأضاف في تغريدة أخرى: ”لأنه من البدون الحكومة الكويتية لم توفر له الوضيفة، وعندما وقف مع قطر العز ضد دول الحصار ليحصل على الرزق ويعيش عياله، قامت الكويت باعتقاله، الحين وقوفنا معاه واجب علينا“.

#الحريه_للمعتقلين_البدون11

لانه من البدون الحكومه الكويتيه لم توفر له الوضيفه وعندما وقف مع قطر العز ضد دول الحصار ليحصل على الرزق ويعيش عياله قامت الكويت باعتقاله

الحين وقوفنا معاه واجب علينا pic.twitter.com/tDbqvKK8N0 — بوجاسم (@bujassem1122) July 24, 2019

وكان الناشط الكويتي نايف الهاجري رئيس خدمة شامل نيوز وصفه بعملاء الإخوان وإيران ودويلة المؤامرات، على حد قوله، في إشارة على ما يبدو لقطر.

رئيس خدمة #شامل_نيوز :

نايف الهاجري يفضح أصحاب الحساب الوهمي المحرض والمسيء لرموز المملكة العربية #السعودية المسمى ( عتيج المسيان) ويكشف أسباب مهاجمتهم له لأنه دافع عن بلاد الحرمين وشرعيتها وأهلها … فعلا مرتزقة من طراز واطي!

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وكانت النيابة العامة، فتحت تحقيقاتها مع صاحب حساب ”عتيج المسيان“، وحسب ما ذكرت صحيفة ”القبس“ المحلية، فإن ”المغرد المتهم بإدارة الحساب المشار إليه، يقيم في الكويت بطريقة غير قانونية، علاوة على أنه يواجه نحو 400 شكوى من أشخاص؛ بسبب ما تعرضوا إليه من إساءات وافتراءات وتشويه سمعة“.

ورغم توقيف صاحب الحساب، إلّا أن الحساب نفسه ظل يعمل، وهو ما كشفت وسائل إعلام كويتية أنه راجع إلى مشاركة أشخاص خارج الكويت في إدارة الحساب، ومنهم على الأقل شخصان، أحدهما في لندن والآخر في السويد.