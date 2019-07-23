تطورات لافتة في قضية الشاب البدون المنتحر في الكويت‎

كشف المحامي الكويتي هاني حسين عن تطورات لافتة ومثيرة في قضية الشاب ”البدون“ عايد حمد مدعث الذي قضى منتحرًا منذ أسابيع قليلة، بعد أن أعلنت السلطات الرسمية سابقًا أن الشاب من مدمني المخدرات، لتأتي التفاصيل الجديدة بتوضيحات جديدة للحالة التي كان عليها الشاب قبل وفاته.

وقال المحامي هاني حسين، الموكل من قِبل عائلة الشاب عايد، إن“تقرير الطب الشرعي للشاب عايد أوضح أن دمه خالٍ من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ولم يكن متعاطيًا لشيء قبل وفاته“.

وأوضح المحامي خلال تصريحه الذي جاء عبر حسابه على ”تويتر“، أنه ”يعتزم مقاضاة كل من أساء للشاب عايد أو لأسرته، وتقديم شكاوى ضدهم دون استثناء“.

بصفتي المحامي الرسمي لعائلة الشاب البدون المنتحر اعلن عن تقديم شكاوى ضد كل من اساء له او لعائلته ولن استثني احدا — المحامي هاني حسين???????? (@HanihussainL) July 23, 2019

وفيما تداول النشطاء أن سبب انتحار الشاب عايد هو“الوضع المادي الذي يعانيه، وطرده من وظيفته لعدم حمله بطاقة أمنية“، أوضحت وزارة الداخلية في الكويت أن ”الشاب المنتحر كان قد حاول الانتحار مرات عدة خلال أوقات سابقة، مؤكدةً أنه من مدمني المخدرات، وأرباب السوابق، وسبق اتهامه في 12 قضية مختلفة“.

وكانت قضية انتحار الشاب عايد في الـ 7 من شهر تموز/ يوليو الجاري شنقًا في مدينة سعد العبدالله في محافظة الجهراء قد زادت من توتر قضية بدون الكويت، إذ خرج نشطاؤهم محتجين ومطالبين بحل مشكلتهم على خلفية هذه الواقعة، كما أخذت القضية بعدًا جديدًا مع تقديم مستشار السفير الأمريكي العزاء لأسرة الشاب المنتحر.

وتقدّر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.