سلطنة عُمان تحث إيران على الإفراج عن الناقلة البريطانية

حثت سلطنة عمان إيران، اليوم الأحد، على السماح بمغادرة الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا والتي تحتجزها منذ يوم الجمعة.
وأفاد تلفزيون عمان، اليوم الأحد، بأن السلطنة دعت أيضًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.
▶️بيان وزارة الخارجية بشأن حركة الملاحة في #مضيق_هرمز https://t.co/AYg5iaNBWj#مركز_الأخبار pic.twitter.com/PVo84e2oms
— مركز الأخبار (@omantvnews) July 21, 2019
وقال تلفزيون عمان على تويتر ”السلطنة تدعو إلى عدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة“.